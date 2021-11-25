Захарова: США знали о существовании групп украинских хакеров, арестованных европейцами

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вашингтон знал о масштабной деятельности хакеров из Украины в Европе и США, однако заявлял о киберугрозе только со стороны граждан России. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале .

"За прошлый месяц Европол и Евроюст провели целую серию операций по поимке и аресту хакерских групп. Русские хакеры? Ну, наконец-то. Но нет, сюрприз: они все оказались украинцами. <...> Может, американские спецы не догадывались о существовании нерусских хакеров? А вот и нет. Вашингтону обо всем этом очень хорошо известно, учитывая, что в операции Европола принимали участие сотрудники ФБР", - отметила Захарова.

Дипломат отметила, что группировки вели преступную деятельность как минимум с 2019 года. Жертвами кибервымогателей стали около двух тысяч человек в 71 стране, включая США. Пострадали компании в США, Великобритании, Франции и других западных стран. Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 120 млн долларов.

"Норвежцы уверены, что именно пойманные злоумышленники ответственны за атаку на учреждения промышленного гиганта Norsk Hydro в США и Европе", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также выразила недоумение отсутствием реакции стран Запада на выявление группы хакеров из Украины.

"Где же заявления западных партнеров об "украинских хакерах" и осуществляемых ими атаках? Где угрозы санкций за то, что Киев "много лет не борется с IT-преступлениями, предположительно осуществляемыми с национальной территории при попустительстве национальных спецслужб?" - резюмировала Захарова.