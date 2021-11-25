Мишустин: конструктивное взаимодействие Европы и Азии востребовано как никогда

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией как никогда важно на фоне растущей глобальной нестабильности. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа").

"В условиях растущей нестабильности в мировых делах как никогда востребовано честное и конструктивное взаимодействие между Европой и Азией, - отметил он. - В наших общих интересах, чтобы мир быстрее перешел к гармоничному, сбалансированному развитию".

Для этого, продолжил глава российского кабмина, необходимо выстроить прагматичное сотрудничество на основе соблюдения норм международного права, признания роли ООН как универсального регулятора межгосударственных отношений. "В этой связи считаем необходимым, чтобы все государства, входящие в организацию, работали совместно", - добавил Мишустин.

Как считает премьер РФ, Евразия способна стать примером эффективного взаимодействия в такой системе координат. Именно на этом основывается инициатива президента России Владимира Путина о создании Большого Евразийского партнерства, указал он. "И взаимодействие на площадках таких эффективных объединений, как ЕАЭС, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, поможет сформировать фундамент будущего единого Евразийского экономического пространства", - уверен председатель российского правительства.

Вместе с тем, как заметил Мишустин, важно учитывать и опыт специализированных структур Организации Объединенных Наций, которые "активно работают для создания бесшовного экономического, транспортного и логистического пространства Большой Евразии". "Убежден, что Форум "Азия - Европа" сможет придать дополнительный импульс интеграционным процессам на континенте и укрепить практическое взаимодействие - от Лиссабона до Канберры и Веллингтона", - добавил он.

Российский премьер считает, что потенциал АСЕМ надо использовать при развитии таких направлений взаимосвязанности, как транспорт, строительство, модернизация удаленных территорий, цифровизация, образование, туризм. "Эти прикладные задачи включены в повестку сегодняшней встречи", - подытожил он.