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Посол РФ заявил, что Европа теряет позицию во внешней политике России

Дипломат подчеркнул, что Россия активно принимает участие в урегулировании международных конфликтов

ВЕНА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ назвал важнейшие задачи российской внешней политики в ближайшем будущем. К сожалению, Европа теряет позиции в российской внешнеполитической повестке дня, но это не было выбором Москвы, сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в авторском комментарии "Европа на краю?", который был опубликован в четверг в австрийской газете Presse.

Посол обратил внимание читателей этого издания, что в Австрии осталось незамеченным действительно важное и определяющее мировую политику событие - "выступление президента Владимира Путина 18 ноября в МИД России". Российский дипломат решил заполнить информационный пробел и указать на те моменты в речи президента, которые особенно затрагивают политику России в отношении Европы. "В этой речи были названы важнейшие руководящие принципы и подходы нашей внешней политики в ближайшем будущем, а также были описаны основные моменты и задачи России на дипломатическом направлении", - написал Любинский.

По его словам, речь Путина в большей степени была посвящена темам мировой политики, сотрудничества в рамках СНГ, в Азии, Африке и Латинской Америке. "Европа, к сожалению, теряет позицию в российской внешнеполитической повестке дня, что ни в коем случае не является нашим выбором", - отметил он и добавил, что австрийские печатные издания предпочли промолчать об этих, предположительно, неприятных моментах.

Дипломат отметил, что Путин предупредил о существовании угрозы распространения дальнейших волн пандемии, поэтому Россия призвала к реальному сотрудничеству в борьбе с этим опасным вирусом. "На саммите G20 наша страна предложила в кратчайшие сроки начать работу над взаимным признанием национальных сертификатов вакцинации, что было бы необходимо для возобновления мировой деловой и туристической активности, а также для возвращения к нормальной жизни", - пояснил Любинский.

Посол подчеркнул, что Россия активно принимает участие в урегулировании международных конфликтов. Наиболее чувствительным он назвал внутриукраинский кризис, решение которого заложено в реализации Минских соглашений, "но в действительности курс нынешнего руководства в Киеве на демонтаж этих договоренностей получает одобрение западных стран, которые, к сожалению, ведут переговоры и урегулирование в тупик".

Как рассказал Любинский, российская сторона считает удручающими отношения с Североатлантическим альянсом, который приближает свою военную инфраструктуру к границам России, отмечает часто принципиально отличающиеся друг от друга позиции и интересы России и США, однако Москва готова к диалогу. На этом фоне важным шагом считается саммит Путина с президентом США Джо Байденом в июне этого года в Женеве, добавил посол. Посол отметил, что лидер России с сожалением был вынужден признать сужение возможностей кооперации с Европой из-за европейских санкций, недружелюбной политики и необоснованных обвинений со стороны европейских стран. Россия при этом по-прежнему заинтересована в сохранении добрососедских, конструктивных отношений со странами Евросоюза, резюмировал он.

Теги
АвстрияРоссия
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