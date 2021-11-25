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Лавров подтвердил главе МИД Японии готовность продолжать диалог о мирном договоре

Стороны также обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепление мер доверия в сфере безопасности и взаимодействие на международной арене

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в разговоре с новым главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси подтвердил готовность Москвы продолжать диалог по вопросу о мирном договоре в русле вывода двусторонних отношений Москвы и Токио на принципиально новый уровень.

"В ответ на обращение японской стороны С. В. Лавров подтвердил готовность продолжать диалог по вопросу о мирном договоре в русле вывода всего комплекса двусторонних отношений на принципиально новый уровень", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Как отметили в дипведомстве, стороны обсудили также вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепление мер доверия в сфере безопасности, а также взаимодействие на международной арене.

10 ноября Хаяси был официально утвержден в должности главы МИД. На этом посту он сменил Тосимицу Мотэги, который был назначен генсеком правящей Либерально-демократической партии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссия
Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили взаимодействие двух стран в ОДКБ, СНГ и ШОС
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