Депутаты Пскова назначили главой администрации города действующего сити-менеджера Елкина

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Псковской городской думы 26 ноября назначили главой администрации Пскова Бориса Елкина, сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

"Главой администрации города Пскова избран Борис Елкин. За [него] проголосовал 21 депутат", - отмечается в сообщении.

Борис Елкин ранее возглавлял областной комитет по транспорту, затем перешел на работу в администрацию Пскова, где до настоящего времени исполнял полномочия сити-менеджера. Ранее эту должность занимал Александр Братчиков, который в сентябре 2021 года по итогам выборов получил мандат депутата Псковского областного собрания и перешел на работу в региональный парламент.