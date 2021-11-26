Путин 6 декабря посетит Индию

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Росссии Владимир Путин посетит 6 декабря Индию, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

"В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ранее посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма в интервью ТАСС заявлял, что встреча Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди планируется на декабрь 2021 года, на саммите ожидается заключение ряда соглашений, в том числе в оборонной сфере.