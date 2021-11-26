Постпред РФ при ОБСЕ считает, что экономика Украины не обходится без внешних дотаций

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экономика Украины, находясь много лет под иностранным управлением, не демонстрирует успехи и не способна функционировать без внешних дотаций и заимствований, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ об ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающемся невыполнении украинскими властями минских договоренностей. Текст прошедшего накануне выступления распространен в пятницу на сайте МИД РФ.

Лукашевич обратил внимание на то, что в последние недели РФ наблюдает активное разжигание конфронтации в контексте внутриукраинского кризиса. По его словам, внешние кураторы Украины, которые оказались активно вовлечены в процессы антиконституционного свержения власти в феврале 2014 года, теперь все настойчивее навязывают лживую парадигму "российской агрессии", "подготовки вторжения" и тому подобное. "Задача таких деструктивных посылов очевидна - сместить фокус с инициированной "майданными" властями в Киеве в апреле 2014 года военной операции против населения Донбасса, придать конфликту на востоке Украины международное звучание, вписать его в более широкий геополитический контекст, - добавил дипломат. - Делается это, очевидно, в целях оправдать текущее наращивание потенциала и активности НАТО у российских границ, создать предпосылки для усиленного военного освоения территории Украины альянсом, наконец, оправдать саботаж Киевом минских соглашений".

"Все это происходит в условиях, по сути, разрушенной экономики Украины, которая под многолетним иностранным управлением успехами не блещет. Сегодня очевидно, что она не способна функционировать без внешних дотаций и заимствований. Страна находится на пороге нового витка социально-экономического и политического кризисов, причины которых власти готовы искать где угодно, только не в собственной деструктивной политике", - сказал он.

По его словам, "вновь подворачивается удобный повод "списать" все неудачи на "войну" или некую "дестабилизацию" из-за рубежа". "Не менее абсурдные попытки уже предпринимались в 2016 году предыдущим руководством Украины в разгар политического кризиса. Чего стоит "план Шатун", которым также пытались обосновать некую мифическую "российскую угрозу" и отвлечь внимание от насущных проблем", - обратил внимание Лукашевич.

Дипломат отметил, что "этот фейк с подачи МВД Украины, где его тогда назвали "достоверным", всколыхнул украинское общество. "Кстати, "возник" он тогда тоже в ноябре и, как сообщается, был рассчитан до весны 2017 года. И где он? Примерно в такую же концепцию украинскому обществу предлагается уверовать и сейчас", - добавил постпред РФ.