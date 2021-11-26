Умер последний мэр Горького Омари Шарадзе

ТАСС, 26 ноября. Последний мэр Горького Омари Шарадзе умер 26 ноября, в день своего 80-летия. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мои искренние соболезнования семье, друзьям и сослуживцам Омари Шарадзе, ушедшего от нас сегодня. Последний мэр Горького", - отметил он.

Никитин добавил, что опыт и грамотные решения Шарадзе помогли удержать ситуацию в городе в сложный переходный период. "Его труд ознаменовал эпоху развития ГЖД [Горьковской железной дороги]: реконструкция вокзалов, запуск скоростных поездов. Он всегда боролся за интересы нижегородцев. И мы благодарны за работу, за опыт, за горячее участие", - написал он.

Как сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram спикер заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, Шарадзе прошел путь от дежурного по станции до начальника Горьковской железной дороги.

"Избирался народным депутатом РСФСР, депутатом Законодательного собрания. В 1990 году был избран председателем Горьковского горисполкома. Был президентом нижегородского футбольного клуба "Локомотив", - написал Люлин.

Омари Шарадзе родился 26 ноября 1941 года в селе Гонио Аджарской АССР.