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Захарова назвала чудовищным отказ Зеленского считать попавших под санкции СНБО за людей

Президент Украины на пресс-конференции заявил, что по его мнению, "есть люди, а есть особи"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Отказ президента Украины Владимира Зеленского называть людьми тех, против кого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции, доказывает сущность киевского режима и является чудовищным. Об этом написала в пятницу в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат процитировала состоявшийся сегодня на пресс-конференции диалог Зеленского с журналисткой. В частности, украинский президент заявил, что не считает попавших под санкции СНБО людьми, добавив, что, по его мнению, "есть люди, а есть особи". "Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим". И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно", - подчеркнула Захарова.

Последний год СНБО Украины является ключевым органом, осуществляющим санкционную политику на Украине. С начала года санкции были введены в отношении трех оппозиционных телеканалов, главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, его супруги, против ряда украинских граждан и компаний, а также против российских компаний. Сам Зеленский называл санкции СНБО "сдачей обидчикам Украины". На пресс-конференции президент Украины подчеркнул, что считает такой механизм эффективным, потому что судебные процессы по этим вопросам были бы очень длительными.

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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