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Антонов: в США опасно заблуждаются, считая, что РФ не будет отвечать на натовскую угрозу

Как отметил посол РФ, линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, "все больше расширяется"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Звучащие в США мнения о том, что Россия якобы может испугаться потенциала НАТО на Украине и в Черном море, являются опасными заблуждениями. Об этом заявил в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Идет освоение натовскими государствами Черного моря, украинской территории. Есть, и здесь высказываются, предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которые попытаются проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала. Я хотел бы сказать и выделить однозначно: это очень опасное заблуждение", - сказал дипломат.

Антонов также отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, "все больше расширяется". " [Зенитные ракетные комплексы] Stinger, [противотанковые системы] Javelin, даже наши [вертолеты] Ми-17 туда попали. Все время говорят, что это оборонительные вооружения. Но ведь мы же знаем, что значит "оборонительные вооружения", что собой представляют американские комплексы Мк-41, которые, с одной стороны, конечно, оборонительные, это противоракетные комплексы, но уже доказано, и сегодня американцы не скрывают, что они могут быть использованы, чтобы запустить ракеты средней и меньшей дальности", - подчеркнул дипломат.

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УкраинаСШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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