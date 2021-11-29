В Думу внесен проект о создании рабочей группы по реализации ежегодных посланий президента

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков внес на рассмотрение палаты проект постановления об образовании рабочей группы по реализации ежегодных посланий президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

"Образовать рабочую группу Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по реализации положений ежегодных посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации и утвердить ее состав", - говорится в документе.

Планируется, что возглавит рабочую группу Жуков. Согласно проекту постановления, он будет ежеквартально информировать Совет Думы о ходе реализации положений посланий президента. Документ также устанавливает, что рабочая группа образуется на период полномочий Госдумы восьмого созыва.

Предполагается, что депутаты рассмотрят проект постановления на пленарном заседании 7 декабря.