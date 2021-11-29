В МИД РФ заявили, что консультации России и США по визовым вопросам идут непросто

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российско-американские консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств проходят непросто, но какие-то развязки находятся. Об этом заявил в понедельник журналистам статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Я знаю, что они достаточно непросто идут, там по каким-то вопросам удается достичь [понимания], то есть они такие плотные, вязкие. <...> Знаю, что в декабре еще они продолжатся, там как бы какие-то развязки находятся, ищутся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Число сотрудников посольства США в Москве является достаточным для того, чтобы выдавать визы россиянам, заявил Иванов.

"Мы считаем, что [в посольстве США в Москве] вполне могут выдавать визы американские, там есть достаточное количество сотрудников", - сказал он.

По его словам, сейчас с проблемой в получении визы сталкиваются не только работники министерств и ведомств, но и все остальные граждане.

"Вы знаете, что американцы практически не выдают визы в Москве, связано это с тем, что, как они говорят, у них нет соответствующего персонала, который может все эти заявки обрабатывать", - сказал замминистра иностранных дел РФ.

Он добавил, что действия по сокращению количества дипломатов начались с высылки российских сотрудников из США. "Мы помним, кто начал все эти высылки дипломатов, сокращение, сколько Российская Федерация терпела и не отвечала на высылки наших дипломатов. И только после очередных действий были приняты соответствующие меры", - резюмировал Иванов.

18 ноября посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что представители России и США на консультациях в Вене обсудили весь комплекс вопросов функционирования диппредставительств, в том числе визовые вопросы и проблемы захваченной дипсобственности. Ранее дипломатические источники сообщили ТАСС, что консультации России и США по двусторонним вопросам начались в Вене 17 ноября за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавлял директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. По словам источника, стороны не планировали общаться со СМИ по итогам переговоров.