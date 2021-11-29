В Минпромторге заявили, что Россия серьезно обеспокоена развитием событий на площадке ОЗХО

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Серьезную обеспокоенность вызывает у России развитие событий на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, являющийся руководителем российской делегации на открывшейся в понедельник 26-й сессии Конференции государств - участников организации.

"Усиливаются центробежные тенденции, утрачена практика принятия решений консенсусом, атмосфера донельзя политизирована, - констатировал Рязанцев, текст выступления которого распространен на сайте ОЗХО. - Россию это тем более заботит, что сама она стояла у истоков Конвенции о запрещении химического оружия, скрупулезно и безусловно выполняет взятые на себя обязательства".

Первопричиной складывающейся ситуации он назвал "желание небольшой группы государств подменить международное право своими изобретенными правилами". В этом контексте он напомнил о наделении в 2018 году техсекретариата ОЗХО несвойственными ему прокурорскими функциями по определению виновных в применении химоружия и созданию нелегитимной Группы по расследованию и идентификации, которая в своих докладах обвинила Сирию в применении химического оружия.

"Расшатывает нашу организацию и оркестрированная небольшой группой стран кампания в связи с делом о мнимом отравлении [Алексея] Навального в августе 2020 года, - сказал замглавы Минпромторга. - От России требуют проведения - во взаимодействии с техсекретариатом ОЗХО - расследования произошедшего. В авангарде так называемых встревоженных государств мы видим Великобританию, Германию, Францию и Швецию. Но как раз именно эти страны делают все возможное, чтобы правда никогда не всплыла наружу".

"Приходится констатировать, что за истекшие годы ОЗХО, вопреки обещаниям руководства техсекретариата, так и не стала нашим "общим домом", где государства-участники могли бы свободно, уважительно и при взаимном учете интересов вести диалог, находить решения назревших проблем", - подытожил он.

Как отметил Рязанцев, США и их союзники собираются продавить в ОЗХО в обход Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) еще одно нелегитимное решение, касающееся применения аэрозольных химикатов в правоохранительных целях. "С полным пренебрежением к порядку внесения поправок в КЗХО государствам-участникам навязывают пресловутое "понимание" о запрете использования химикатов, воздействующих на центральную нервную систему, в аэрозольной форме в правоохранительных целях, - отметил он. - Такой подход не отвечает предмету и цели конвенции, поэтому выступаем категорически против принятия данного решения".