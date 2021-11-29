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Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию СНГ о правовой помощи

Документ "призван обеспечить гражданам каждой из договаривающихся сторон и другим лицам, проживающим на их территориях, надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав на территориях всех договаривающихся сторон"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник внес на ратификацию в Госдуму подписанную странами - членами СНГ в 2002 году в Кишиневе Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Текст размещен в думской электронной базе.

"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную в г. Кишиневе 7 октября 2002 года", - говорится в пояснительной записке.

В ней указано, что конвенция "призвана обеспечить гражданам каждой из договаривающихся сторон и другим лицам, проживающим на их территориях, надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав на территориях всех договаривающихся сторон".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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