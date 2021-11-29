Закон о Счетной палате приведут в соответствие с поправками к Конституции

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в закон о Счетной палате, направленных в том числе на приведение его в соответствие с принятым законом о поправке к Конституции РФ. В частности, речь идет об изменении порядка назначения на должность и освобождения от должности председателя Счетной палаты РФ и зампреда Счетной палаты РФ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента в понедельник.

Согласно документу, председатель Счетной палаты назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ. Совет палаты Совфеда вносит президенту не менее трех кандидатур на должность главы Счетной палаты, из которых глава государства выбирает одну и представляет Совфеду для назначения. "В случае, если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана президентом Российской Федерации, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты", - отмечается в законопроекте. Уточняется также, что решение о досрочном освобождении председателя Счетной палаты принимают сенаторы Совфеда.

При этом замглавы Счетной палаты, согласно проекту, будет назначаться Госдумой по представлению президента также на шесть лет. Так, Совет Думы вносит президенту не менее трех кандидатур, из которых президент представляют депутатам одну на назначение замглавы Счетной палаты. Президент также может представить свою кандидатуру, если он не поддержит ни одну из предложенных. Соответственно, решение о досрочном прекращении полномочий замглавы Счетной палаты принимает Госдума.

Стратегический аудит

Законопроект также регламентирует применение стратегического аудита для оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности РФ. Законопроектом вводится новый вид аудита - аудит соответствия, проводимый для оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам РФ.

"Необходимость введения данного вида аудита продиктована мировыми тенденциями развития аудита государственного сектора и основывается на международных стандартах высших органов аудита (ISSAI), разработанных Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). Внедрение в практическую деятельность Счетной палаты аудита соответствия позволит обеспечить содействие надлежащему государственному управлению благодаря выявлению отклонений в деятельности объектов аудита (контроля) от применимых в сфере данной деятельности нормативных предписаний", - говорится в пояснительной записке.

В закон "О Счетной палате РФ" вносятся изменения, предусматривающие разграничение видов аудита (финансовый аудит (контроль), аудит соответствия, аудит эффективности, стратегический аудит и иные виды аудита) и специальных предметных областей аудита (аудит госпрограмм РФ (федеральных целевых программ), аудит господдержки инновационной деятельности, аудит инвестпроектов, аудит федеральных информационных систем и проектов, аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг). Эти изменения направлены на структурирование видов и специальных предметных областей аудита, а также на закрепление критериев, процедур и особенностей аудита, принятых в международной практике, за соответствующими видами аудита.

Законопроект устанавливает открытый перечень методов осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности. При этом содержание таких методов должно раскрываться в стандартах внешнего государственного аудита (контроля), утверждаемых Счетной палатой. Кроме того, вносятся изменения уточнения в части, касающейся экспертизы проектов международных договоров, нормативных правовых актов РФ в сфере стратегического планирования и иных документов стратегического характера. Законопроект предоставляет Счетной палате полномочия в области защиты гостайны, установленные законодательством РФ о гостайне.