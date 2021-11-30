Лавров заявил, что стоящие перед миром угрозы требуют беспрецедентного объединения усилий

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Угрозы терроризма, ухудшения климата и пандемии являются убедительными аргументами для беспрецедентного объединения усилий мирового сообщества без скрытых мотивов и попыток применять двойные стандарты. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

"Мы наблюдаем сегодня такие очевидные стимулы для налаживания подлинно многостороннего партнерского взаимодействия, как распространение оружия массового уничтожения, угрозы международного терроризма, наркотрафика, других форм организованной преступности, включая киберпреступность, климат, окружающая среда. Все это имеет абсолютно трансграничное воздействие на человечество, нашу планету, и, конечно, требует беспрецедентного объединения усилий, - отметил глава дипведомства. - А если всего этого было недостаточно, то пандемия новой коронавирусной инфекции является самым убедительным, если не последним аргументом".

"Никакой альтернативы совместной работе без попыток протаскивать какие-то двойные стандарты, скрытые повестки дня, нет", - подчеркнул Лавров.

При этом, констатировал министр, западные партнеры России "никак не могут избавиться от того ощущения, которое их сопровождало на протяжении более 500 лет, что они являются самыми главными и умными, а все остальные должны следовать тем решениям, которые Запад будет принимать в своем кругу".

"При этом полностью игнорируется, что большая часть проблем, которые я упомянул, создана тем самым коллективным Западом", - отметил Лавров, напомнив о последствиях кампаний в Ираке, Ливии и Сирии.

По его словам, для борьбы с существующими угрозами классическая дипломатия должна обязательно дополняться формами дипломатии по линии гражданского общества.