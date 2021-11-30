Лавров: США не приемлют равное сотрудничество и подменяют демократию своим диктатом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Инициатива США по организации "Саммита за демократию" подразумевает право Вашингтона на диктат собственного видения демократии и отказ от принятия суверенного равенства всех государств. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

"Сейчас президент США Джо Байден созывает "саммит демократий", абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран. Он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает право США, самоприсвоенное право Вашингтона, определять, кто демократии, кто нет. И, вообще, почему демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества?" - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что политика США, направленная на продвижение в мире собственного видения демократии при отказе "от любых форм международного сотрудничества, которые были бы по-настоящему демократичными, означает пренебрежение обязательствами по Уставу ООН, в котором в качестве одного из главнейших принципов закреплено суверенное равенство государств".

"Поэтому прежде, чем учить других, как им организовывать свою демократию, давайте поговорим о демократии в международных отношениях. Запад ее не приемлет и заменяет ее своим диктатом", - резюмировал глава российского дипведомства.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России. Ранее Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".