Путин заявил, что Россию не пугает рост оборонного потенциала Китая

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россию не беспокоит рост военного потенциала Китая, с которым у нее высочайший уровень отношений, она сама занимается увеличением своих сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Великобритания, Франция объявляют о том, что они планируют и осуществляют планы модернизации своего ядерного арсенала. США от этого страдают, вызывает это у них озабоченность? Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет, нас это не пугает, потом что мы и сами развиваем свой потенциал", - отметил президент.

По словам Путина, рост военного могущества Китая является естественным процессом, эта страна в праве выстраивать свою политику так, чтобы обеспечивать безопасность своего населения.

Он напомнил, что население Китая составляет почти 1,5 млрд человек. "Наверное, он имеет право выстраивать свою оборонную политику таким образом, чтобы обеспечивать безопасность этой огромной страны. Кто же ему может в этом отказать? Естественно, что в связи с ростом экономического потенциала растет и военное могущество. Это естественный процесс", - указал президент.