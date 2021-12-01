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Путин посетит открывающийся центр искусств "ГЭС-2" в Москве

Культурный центр начнет работу 4 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 1 декабря, посетит открывающийся культурный центр "ГЭС-2" на Болотной набережной Москвы, сообщила пресс-служба главы государства.

Дом культуры "ГЭС-2" расположен в здании бывшей городской электростанции, открытой в 1907 году на Болотной набережной в центре Москвы. Фонд V-A-C, основанный Леонидом Михельсоном, приобрел его в 2015 году. Историческое здание бывшей электростанции было отреставрировано по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно.

В доме культуры "ГЭС-2" есть пространство для встреч и общения, кинотеатр и концертный зал, библиотека, магазины, ресторан и кафе, детская площадка, мастерские, студии и резиденции художников, выставочные залы, аудитории для публичных мероприятий и двухуровневая парковка с зарядными станциями для электромобилей.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе фонда, культурный центр начнет работу 4 декабря. Тем не менее, площадка фонда задолго до открытия стала объектом внимания москвичей. Споры - от восторга до резкого неприятия - вызвала инсталляция "Большая глина №4", которую фонд установил 15 августа на Болотной набережной перед зданием "ГЭС-2".

Первый сезон "ГЭС-2" сопровождает программа, посвященная основным мотивам творчества исландского художника Рагнара Кьяртанссона. Ключевым проектом станет перформанс "Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона". В частности, посетителей ждет выставка "В Москву! В Москву! В Москву!". В ней Кьяртанссон выстраивает диалог между своими работами и произведениями других авторов на темы, которые являются ключевыми в его творчестве: сила воздействия музыки и драматургии, роль повторения, потенциал влияния искусства на мир.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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