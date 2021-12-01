Турчак назвал целью "Единой России" благополучие людей и защиту национальных интересов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что целями партии, отмечающей в среду 20-летний юбилей, по-прежнему остаются благополучие людей и защита национальных интересов, а главной ценностью является доверие граждан.

"Сегодня партии "Единая Россия" исполнилось 20 лет. Мы росли и развивались вместе со страной, менялись вместе с ней, становились лучше. Всегда слушали и слышали людей. Доказывали, что можем брать на себя ответственность за решения в интересах страны, а наши слова не расходятся с делом. Что нашими целями всегда были и остаются благополучие людей, защита национальных интересов, сильная и процветающая Россия", - приводит слова Турчака пресс-служба партии в среду.

По его словам, "главной ценностью и активом партии является доверие людей". "Мы благодарны каждому, кто в течение этих 20 лет верил в "Единую Россию", выбирал нас и был с нами рядом. Опираясь на широкую народную поддержку, мы смогли многого добиться. Мы гордимся, что спустя столько лет нам по-прежнему доверяют десятки миллионов граждан. Это значит, что мы все делаем правильно", - подчеркнул секретарь генсовета единороссов.

Он добавил, что за 20 лет "партией пройден большой путь, но еще больше сделать предстоит". "Впереди - серьезная работа по исполнению народной программы, с которой мы шли на выборы в Госдуму, достижению национальных целей, выполнению поставленных президентом задач. От всей души поздравляю всех членов, сторонников, ветеранов "Единой России" с юбилеем партии. Желаю здоровья, счастья, новых успехов на благо России", - заключил Турчак.

Надежная опора для президента

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев отметил, что партия под руководством президента РФ Владимира Путина "сумела объединить миллионы людей, вселить в них уверенность в завтрашнем дне". "Партия стала надежной опорой для президента в высшем законодательном органе страны, заслуживая на выборах поддержку большинства избирателей", - подчеркнул он.

По его словам, "Единая Россия" продолжает быть верна идеалам суверенитета страны и развития экономики в интересах благополучия россиян. "Всенародный референдум создал конституционную основу для этого, а народная программа, с которой партия получила поддержу людей на выборах, легла в основу социального бюджета страны, принятого в ноябре этого года", - уточнил Васильев.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что единороссы являются "зрелой политической силой, которая объединяет единомышленников и дает возможности начинающим политикам, поддерживает социальные проекты, уделяя особое внимание волонтерской деятельности".

"Именно "Единая Россия" организовала в каждом регионе волонтерские штабы, которые в пандемию помогают врачам и гражданам. Именно "Единая Россия" перед принятием ключевых законопроектов проводит обсуждение этих инициатив с профессиональным сообществом, с жителями во всех регионах страны, с общественными организациями, чтобы выработать максимально взвешенное решение. Наш депутатский корпус задает тренд, регулярно проводя личные приемы граждан. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает нас, критикует, предлагает решения, всем, кто неравнодушен к будущему России", - сказал он.

Сенатор Александр Карелин считает, что партия "в ответ на доверие избирателей берет на себя все самые сложные вопросы, не боясь потери рейтингов". "Будущее партии связано с напряженной работой в условиях новых требований жизни. Особенно сейчас, когда Российская Федерация вернула себе состояние силы, а население оправилось от растерянности вследствие утраты советской государственности. Все время к нам пристальное внимание, тенденциозное. С упреками и обвинениями", - подчеркнул Карелин.

"Единая Россия" была образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения "Единство", избирательных блоков "Отечество - Вся Россия" и "Наш дом - Россия". Председателем партии с 2012 года является заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Структура "Единой России" состоит из региональных, местных и первичных отделений. Региональные отделения партии созданы во всех 85 субъектах РФ.