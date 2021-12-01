Путин высказался за обеспечение спокойной и стабильной ситуации для всех стран мира

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в среду с вновь прибывшими в страну послами иностранных государств высказался за обеспечение спокойной и стабильной ситуации во всем мире.

"Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договоренности должны непременно учитывать как интересы России, так и всех государств Евроатлантики, - подчеркнул он. - Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения".

Он также отметил, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики. "Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств", - заключил российский лидер, обращаясь к дипломатам.