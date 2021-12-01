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Путин пригласил Болсонару приехать в Россию

Глава государства отметил, что Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее взаимодействие с Бразилией на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил бразильского коллегу Жаира Болсонару приехать с визитом в Россию.

Выступая в среду на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств, Путин отметил, что Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее взаимодействие с Бразилией на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях. "Будем рады видеть президента Бразилии в России", - добавил глава российского государства.

"Бразилия - один из важных стратегических партнеров России. Мы сообща работаем в рамках форума БРИКС и Группы двадцати. С учетом того, что в 2022-2023 годах ваша страна получит статус непостоянного члена Совета Безопасности [Организации Объединенных Наций], будем более интенсивно сотрудничать на площадке ООН по актуальным вопросам глобальной повестки дня", - отметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияБолсонару, Жаир
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