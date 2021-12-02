Володин в Минске проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг посетит с официальным визитом Белоруссию, в рамках которого он проведет заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства.

Это будет первый официальный зарубежный визит председателя Госдумы после избрания нового созыва. Как сообщили в думской пресс-службе, "в ходе сессии будет обсуждаться законодательное обеспечение решений президентов России и Беларуси по реализации 28 союзных программ".

В заседании Парламентского собрания примет участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.

Ранее Володин, говоря о важности союзных программ, указывал, что их утверждение - важное событие для народов России и Белоруссии, а "решения президентов носят прорывной характер". По его словам, "программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства".

Речь, в частности, идет о создании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формировании единой аграрной и промышленной политики, выработки общих правил в различных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы. Володин указывал, что на заседании Парламентского собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, "выработать дорожную карту участия депутатов в реализации интеграционных процессов". Программы были утверждены главами государств 4 ноября.