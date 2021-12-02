Лавров в Стокгольме примет участие в заседании СМИД ОБСЕ

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг начинает рабочую программу в Швеции, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе со своим американским, британским и турецким визави.

Заседания СМИД ОБСЕ продлится два дня. Россия подготовила к встрече проект декларации по противодействию использованию интернета в террористических целях и рассчитывает на его поддержку.

Особую важность дискуссия приобретает за счет того, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в мире, она все же пройдет в очном формате. Ведь международных проблем и актуальных угроз становится только больше. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, на заседании будет обсуждаться ситуация на юго-востоке Украины, Балканах, в Нагорном Карабахе, Приднестровье и Афганистане. Более того, дипломат выразила надежду, что встреча "внесет вклад в дело восстановления атмосферы доверия и культуры диалога".

Традиционно СМИД ОБСЕ является площадкой для двусторонних переговоров, и предстоящее заседание не станет исключением. Как ожидается, в Стокгольме Лавров проведет отдельные встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем, действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, главами МИД Австрии, Британии, Венгрии, Сербии, Испании и Турции.

В центре внимания - Украина

Ситуация на юго-востоке Украины остается крайне сложной. Причина этому не только невыполнение Киевом минских договоренностей, но и продолжающиеся провокации на границах с Россией.

Один из примеров подобных провокаций - стягивание сил ВС Украины в зону конфликта в Донбассе, где находятся порядка 125 тысяч человек. Глава МИД России уже выразил озабоченность в этой связи, назвав ситуацию "тревожной". Лавров также заявил о намерении обсудить с западными коллегами в Стокгольме действия Киева и узнать их оценку происходящего.

Вместе с тем, российский министр не питает иллюзий относительно предстоящей дискуссии. Выступая накануне в Совете Федерации, он признался, что практически не сомневается, что услышит в Стокгольме ряд агрессивных русофобских заявлений с "требованиями изменить свою политику". Но Москва ни от диалога, ни от Минских соглашений не откажется. "Мы не будем срываться, мы будем требовать выполнения резолюции Совета Безопасности ООН", - заверил министр.

Примечательно, что на полях мероприятий ОБСЕ неоднократно проходила встреча глав МИД нормандского формата. Но несмотря на то, что в Швеции в эти дни будут министры иностранных дел России, Франции, ФРГ и Украины переговоры в таком формате в этот раз не запланированы. По утверждениям российской стороны, никаких предпосылок для их проведения сейчас нет.

Отношения с США

Проведение личной встречи на полях международных мероприятий для Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена может стать традицией. Их первые переговоры состоялись в мае этого года в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета. Теперь министры продолжат разговор в Стокгольме.

В Исландии стороны подтвердили готовность "разгребать завалы", образовавшиеся в российско-американских отношениях. Сегодня, спустя шесть месяцев можно констатировать, что стороны начали делать шаги в этом направлении, хотя впереди еще много работы. Так, в июне в Женеве состоялся первый очный саммит РФ - США. Кроме того представители двух стран провели два раунда переговоров по стратегической стабильности, ряд консультаций по кибербезопасности, а Москву в разное время посетили высокопоставленные американские делегации. А несколько недель назад в Вене дипломаты РФ и США провели переговоры по так называемым двусторонним раздражителям, среди которых, в первую очередь, визовые вопросы.

На предстоящей встрече в Стокгольме Лавров и Блинкен вновь сверят позиции по основным двусторонним и международным вопросам. Очевидно, что без внимания не останется и ситуация вокруг высылки российских дипломатов, о которой ранее сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Как стало известно, в 2022 году американские власти намереваются выслать из страны в общей сложности 55 человек. Но, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, у Вашингтона еще есть время, чтобы изменить решение.

Помимо этого, не исключено, что главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудят подготовку нового контакта лидеров двух стран. Как известно, общение Путина и Байдена может состояться не в очном формате до конца года.

Угроза вне реальности

На полях СМИД ОБСЕ также состоится вторая очная встреча Лаврова с его британской коллегой Элизабет Трасс.

Британский дипломат часто делает агрессивные антироссийский заявления. Только в прошлом месяце Трасс переложила на Москву ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе и "предостерегла" Россию от "агрессии" на Украине. А на состоявшейся накануне министерской встрече НАТО в Латвии указала на необходимость создания "стратегии реагирования" на якобы наращивание российских военных сил у украинских границ.

Примечательно, что в последние недели российская сторона неоднократно на разных уровнях опровергала сообщения о возможном "вторжении" РФ на Украину. По словам Захаровой, тезис Британии о российской угрозе не имеет "ничего общего с реальностью", а такой подход "вряд ли может стать платформой для нормализации двусторонних отношений".

Турецкое посредничество

Вместе с тем, с рядом зарубежных партнеров Москве удается сохранить товарищеские и взаимоуважительные отношения, несмотря на существующие разногласия.

В частности, это характерно для российско-турецких отношений. Ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Для России такое предложение вряд ли можно назвать актуальным, ведь Москва, как известно, не является стороной конфликта на Украине.

Очевидно, что об этом российский министр и напомнит своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу на их встрече в Стокгольме. Как отметили ранее в МИД РФ, Москва ценит стремление "содействовать внутриукраинскому урегулированию", однако Анкара вкладывает "очень специфический смысл" в призывы выполнять Минские договоренности.

Вместе в тем, примечательно, что Турция не поддерживает санкции в отношении Москвы. Выступая накануне на встрече глав МИД стран НАТО в Риге, Чавушоглу заявил, что такая мера "не поможет Украине или другой стране".

СМИД ОБСЕ

СМИД является центральным директивным органом ОБСЕ для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание созывается один раз в год страной - председателем организации. В ходе работы форума ежегодно ожидается согласование документов и заявлений в случае единогласной поддержки 57 государств-участников.

Завершится встреча совместной пресс-конференцией действующего председателя и главы МИД Польши Збигнева Рау, к которому перейдет председательство в ОБСЕ с 1 января 2022 года.