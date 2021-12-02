Посольство РФ в Латвии возмущено актом вандализма в отношении памятника освободителям Риги

РИГА, 2 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в четверг выразило возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, на котором неизвестные краской нанесли оскорбительные надписи.

"Разделяем возмущение латвийской общественности в связи с имевшим место 1 декабря очередным актом вандализма в отношении памятника воинам - освободителям Риги и Латвии от фашизма, на плиты которого краской была нанесена надпись неприемлемого содержания. Понятно, что эта варварская акция не способна омрачить память об историческом подвиге и героизме народов (в том числе латышского) многонационального Советского Союза, самоотверженно принесших свои жизни на алтарь Победы над фашизмом и нацизмом", - говорится в сообщении посольства РФ на странице в Facebook.

"Однако, к сожалению, такого рода хулиганские выходки в последнее время приобретают в Латвии системный характер, что выглядит, по меньшей мере, кощунственно, если не провокационно. Решительно призываем латвийские власти принять действенные меры по поиску и привлечению к ответственности всех виновных в осквернении памятника, устранению последствий данного акта и недопущению подобных действий в будущем", - указывает российское диппредставительство.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.