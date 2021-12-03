США и РФ работают над тем, чтобы россияне могли получать американские визы

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. США и Россия серьезно работают над решением вопроса с выдачей американских виз россиянам. Об этом заявил в пятницу посол США в Москве Джон Салливан на XI российско-американском фестивале "Мост через океан", отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Мы очень плотно работаем над этим вопросом, - сказал он. - В наших интересах, чтобы россияне из Ярославля, Екатеринбурга, Москвы могли ездить в США, это интерес народа и правительства США".

Посол добавил, что представители бизнеса как из России, так и из США также очень озабочены этим вопросом.

18 ноября посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что представители РФ и Соединенных Штатов на консультациях в Вене обсудили весь комплекс вопросов функционирования диппредставительств, в том числе визовые вопросы и проблемы захваченной дипсобственности. Ранее дипломатические источники сообщили ТАСС, что консультации России и США по двусторонним вопросам начались в Вене 17 ноября за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавлял директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.