Глава района во Владимирской области уволился после лишения прав за пьяное вождение

ТАСС, 3 декабря. Глава администрации Кольчугинского района Владимирской области Константин Мочалов сложил полномочия после того, как по решению суда был лишен водительских прав и оштрафован за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения. Данное деяние недопустимо для чиновника, написал в пятницу Мочалов на свое странице во "ВКонтакте", поясняя причину увольнения.

"Я принял самостоятельное решение об увольнении, потому что данное деяние недопустимо для чиновника. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, и попросить прощения за то, что подвел вас, оказавшись в данной ситуации", - сообщил Мочалов.

Он пояснил, что действительно находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. "По данной информации поясняю, что 20 августа в пятницу я был на дне рождения, утром в субботу поехал домой во Владимир, но был остановлен сотрудниками ДПС, и в ходе разговора они попросили меня пройти тест на алкоголь. В связи с тем, что я вечером выпивал, то отказался это сделать", - добавил Мочалов.

Ранее ряд региональных СМИ сообщил, что в августе 2021 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Мочалов, он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В октябре мировой судья судебного участка № 2 Ленинского района города Владимира признал Мочалова виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и на полтора года лишил его водительских прав, оштрафовав на 30 тысяч рублей.