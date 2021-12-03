Фракция ЛДПР обсудит с Голиковой и Савельевым законопроекты о QR-кодах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фракция ЛДПР намерена 10 декабря провести встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром транспорта РФ Виталием Савельевым для обсуждения законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник во фракции.

"Встреча с заместителем председателя правительства и министром транспорта состоится 10 декабря. Члены фракции готовят свои вопросы", - сказал источник.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков доложил о примерном графике обсуждения инициативы перед ее рассмотрением в первом чтении. Согласно графику, с 6 декабря по 11 декабря пройдет обсуждение законопроектов во фракциях с участием Голиковой и Савельева.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.