Васильев заявил, что прошедшие в Госдуму волонтеры заслужили мандаты своим бескорыстием

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Участники волонтерского движения, активисты, избравшиеся в Госдуму от партии "Единая Россия", заслужили мандат своей бескорыстной помощью. Об этом в субботу заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев на форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Партия, подчеркиваю, предоставила мандаты в списках вам и вашим коллегам. Вы их завоевали тем авторитетом, который получили в обществе, вашими бескорыстными действиями, направленными на помощь неопределенной группе нуждающихся в помощи и заботе", - сказал Васильев, выступая на сессии с участием депутатов, участвовавших в волонтерской деятельности. "Есть люди, которые до этого избирались. Они оставили место вам", - добавил он.

Васильев рассказал, что в Госдуме первых созывов более 200 помощников депутатов были членами преступных сообществ. По его словам, в саму Госдуму "проходили те, у кого были деньги, и те, кого пропускали те, кто взял власть в свои руки".

Однако, продолжил депутат, после избрания президентом России Владимира Путина "начался системный процесс". "Сколько лет прошло, прежде чем вы пришли в парламент? Еще недавно это было невозможно", - указал он.

"Ковид - сложное испытание. И в этих условиях, как всегда бывает, если есть зло - появляются герои. Эти герои были медики", - продолжил Васильев, отметив при этом, что врачи обладали необходимой подготовкой и средствами защиты.

"А вы и ваши товарищи пришли на этот фронт, как в 1941-м, когда винтовок на всех не хватало. Я думаю, это очень сильно подействовало на общество. Вы показали, что есть люди, самое главное - молодежь, дети, которые готовы бороться не в личных интересах, не за заработную плату, а рискуя здоровьем, своей жизнью, своих близких", - добавил Васильев. По его словам, волонтеры "создали общество, в котором хочется жить".