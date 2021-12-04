Мишустин на полях "Экспо-2020" провел переговоры с премьером ОАЭ

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел на полях Всемирной универсальной выставки "Экспо-2020" переговоры с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Переговоры проходили без прессы.

После встречи глава российского правительства оставил запись в книге почетных гостей выставки. В частности, Мишустин поблагодарил организаторов мероприятия. Он заверил, что и России есть, что показать миру.

"Мы приглашаем всех в нашу страну и надеемся принять "Экспо-2030" в Москве! Добро пожаловать!" - написал Мишустин.