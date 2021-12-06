Путин прибыл в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом Индию. Здесь он намерен провести переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди.

Ожидается, что во время переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане.

Сам Путин в числе тем повестки называл новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию "особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства".

Делегации и проекты

Этот визит - одна из редких заграничных поездок главы государства с начала пандемии коронавируса. В прошлый раз он выезжал за границу для проведения саммита РФ - США в Женеве.

Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, после переговоров Путин и Моди пообедают тет-а-тет, и "смогут обсудить наиболее щекотливые и сложные вопросы, которые не успеют затронуть в ходе переговоров в составе делегаций".

В связи с эпидемиологической обстановкой делегации двух стран серьезно ограничены. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Ушаков, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин "с учетом того, что в проработке находится целый ряд важных энергетических оглашений". Ушаков подчеркивал, что при подготовке к визиту была учтена эпидемиологическая ситуация, поэтому "это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений".

"Вечерний визит"

По прилете глава государства сразу отправится на место встречи и после всех мероприятий вернется в Россию. Представитель Кремля отметил, что "это будет такой вечерний визит", хотя по времени он никак не ограничен и может закончиться "поздно вечером или ночью".

В начале беседы Путин и Моди сделают заявления для СМИ. По итогам будет опубликован список подписанных соглашений.

По итогам нынешних переговоров будет подписан пакет из порядка десяти соглашений в самых разных областях.

Как сообщил российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев, планируется подписание двусторонних соглашений в областях обороны, космоса, транспорта, науки и техники, образования и других сферах.