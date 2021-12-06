Глава делегации РФ в Вене заявил, что НАТО нагнетает напряженность по всем направлениям

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. НАТО нагнетает напряженность ситуации по всем направлениям, в том числе увеличивая интенсивность разведывательных полетов у границ России. Об этом заявил в понедельник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Нагнетание напряженности идет по всем направлениям. Натовцы проводят учения на границах в несколько раз интенсивнее, чем это было раньше. Это все является настораживающим моментом", - сказал он.

По словам Гаврилова, Москва внимательно следит за разведывательными полетами самолетов НАТО, их интенсивность над Балтийским и Черным морями увеличилась в несколько раз. "[Интенсивность] достигала 50 облетов российских территорий в неделю", - отметил дипломат.

"Если есть красная черта, которую не хочет никто признавать, то это, например, размещение натовских сил, ударных и ракетных установок на Украине и присутствие там. Это чревато большими последствиями для тех, кто это делает", - добавил Гаврилов.

По словам дипломата, достижение письменных договоренностей со странами НАТО о взаимных гарантиях безопасности крайне затруднительно, но возможно.

"Достижение таких договоренностей письменных крайне затруднительно, но возможно. Для этого необходимо движение с двух сторон", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия не может в одностороннем порядке подписывать какие-то обязательства, которые были бы обязательными для всех. "Мы ждем подвижек с американской стороны", - добавил Гаврилов.

"Мое впечатление и впечатление нашей делегации, что здесь на форуме можно было бы провести какие-то серьезные разговоры о возможных будущих договоренностях. Но это процесс длительный. Тем не менее я убежден в том, что шансы есть. Над этим работает наше внешнеполитическое ведомство, задействованы в этом ведомства и службы", - информировал Гаврилов.

"Думаю, от саммита этого будет реальный толк. По крайней мере, мы надеемся. Для этого делается все необходимое", - заключил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Он подчеркнул, что Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от ее территории. Президент уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".