Путин будет разговаривать с Байденом из своей сочинской резиденции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после визита в Индию отправится в Сочи, откуда во вторник проведет телемост с американским лидером Джо Байденом и примет участие в открытии новых станций московского метро. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По завершении визита в Индию Путин отправится в Сочи", - сказал он в ответ на вопрос, куда Путин отправится из Нью-Дели и откуда проведет запланированные на вторник мероприятия.

Российский президент прибыл с визитом в Индию в понедельник. В Нью-Дели у него состоялись переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди - они прошли сначала с участием делегаций, затем в формате "тет-а-тет". Как пояснял помощник главы российского государства Юрий Ушаков, по завершении этих мероприятий Путин сразу вылетит в Россию - "независимо от того, будет ли это поздно вечером или ночью".

7 декабря президенты РФ и США проведут звонок по защищенной видеосвязи. Ожидается, что лидеры обсудят "целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", отметили в Вашингтоне.

Ушаков ранее сообщал, что главы двух стран в ходе встречи по видеосвязи рассмотрят двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию.

В формате видеоконференции Путин во вторник также примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена.