Конкурс на пост главы Саранска состоится 29 декабря

ТАСС, 6 декабря. Конкурс на пост главы городского округа Саранск состоится 29 декабря, сообщается в понедельник в группе в соцсети "ВКонтакте" администрации Саранска по итогам прошедшей сессии Совета депутатов городского округа.

"На сессии Совета депутатов объявлен конкурс на должность главы городского округа Саранск. Конкурс состоится 29 декабря текущего года", - говорится в сообщении.

Документы от кандидатов будут принимать с 8 по 25 декабря.

Ранее для участия в конкурсе в комиссию подали документы пять претендентов, все они были признаны кандидатами на должность главы городского округа Саранск. Однако конкурс не состоялся, так как четверо из пяти сняли свои кандидатуры.

24 сентября Совет депутатов Саранска принял отставку главы города Петра Тултаева, который занимал этот пост с 2016 года. Исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя главы города Илью Соколова. Тултаев подал в отставку в связи с избранием его депутатом Государственного собрания Мордовии. 29 сентября депутаты Государственного собрания Мордовии седьмого созыва избрали Тултаева своим представителем в Совете Федерации.