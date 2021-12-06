Песков заявил, что Москва слышит в свой адрес агрессивную риторику со стороны Запада

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия слышит агрессивную риторику со стороны США и европейских стран в свой адрес, видит многочисленные утки о якобы планируемом вторжении на Украину. При этом Запад никак не предостерегает Киев от силового урегулирования ситуации в Донбассе, заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу RT.

"Действительно, риторика звучит весьма агрессивная с американской стороны и со стороны европейских столиц в наш адрес. Мы видим вот эти многочисленные утки, которые вбрасываются, о якобы запланированной агрессии России против Украины", - констатировал он.

При этом, продолжил представитель Кремля, Москва не слышит "ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на Юго-Востоке".

"В совокупности с тяжелым положением в общем фоне российско-американских отношений, конечно, это все достаточно сложная субстанция для завтрашнего обсуждения двух президентов", - подытожил Песков.

Он обратил внимание и на позицию Запада по красным линиям и продвижению НАТО на Восток. "Мы видим риторику [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, видим риторику различных представителей Соединенных Штатов Америки. Они все говорят, что не признают никаких красных линий - раз, говорят, что НАТО будет делать все, что хочет - два, на какой угодно территории - три, и все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию - четыре", - указал представитель Кремля.

Он добавил, что Москве это не нравится. "Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.