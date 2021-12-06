Россия не поддерживает идею создания на Кипре двух государств

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за нахождение справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего решения кипрской проблемы в рамках параметров резолюций Совета Безопасности ООН и не поддерживает идею пересмотра модели урегулирования за счет создания на Кипре двух отдельных государств. Об этом заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью, опубликованном в понедельник в газете Naftemporiki.

Посол дал интервью газете на греческом языке накануне визита в Россию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и его встречи 8 декабря в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос по поводу позиции России в отношении заявлений из Анкары по поводу необходимости создания "двух государств" на Кипре, Маслов сказал: "Россия выступает за нахождение справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего решения кипрской проблемы в рамках параметров резолюций Совета Безопасности ООН, которые предусматривают создание на Кипре двузональной, двухобщинной федерации с единой международной правосубъектностью, единым суверенитетом и единым гражданством. Мы не поддерживаем идею одностороннего изменения существующей основы переговоров, пересмотра модели урегулирования. Но самое главное заключается в том, что решение кипрской проблемы должно быть найдено самими двумя сторонами за столом переговоров без навязывания искусственных графиков и внешнего вмешательства".

Поддержка положений Конвенции ООН по морскому праву

Дипломата также спросили по поводу важнейшей для Греции темы возможного расширения Афинами своих территориальных вод в Эгейском море с 6 до 12 морских миль - шага, на который Турция грозила ответить военными действиями в случае, если Греция на это пойдет. "Я думаю, что позиция России, как ее выразил министр иностранных дел Сергей Лавров, когда его спросили о напряженности в регионе, была ясной, - ответил Маслов. - Наша страна подписала Конвенцию ООН по морскому праву. Мы полагаемся на ее нормы. В частности, статья 3 Конвенции предусматривает, что каждое государство имеет право определять протяженность своих территориальных вод до 12 морских миль. И когда возникает вопрос о разграничении прибрежной зоны между соседними странами, это необходимо решать путем двусторонних переговоров в соответствии с международным правом".

"В целом мы твердо убеждены в необходимости разрешать любые споры в международных отношениях исключительно политико-дипломатическими, мирными средствами, мерами укрепления доверия, поиском взаимоприемлемых решений и при полном соблюдении международного права, в том числе Конвенции по морскому праву и положений Устава ООН. Нелегко найти компромисс, но это единственный путь вперед", - подчеркнул глава диппредставительства.

Роль России в освобождении Греции

Отвечая на вопрос о дальнейшем укреплении российско-греческих связей в связи с 200-летием Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов против ига Османской империи, Маслов отметил, что Россия, по мнению многих греческих и русских ученых, сыграла тогда решающую роль в освобождении Греции. "Как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, 200-летие освободительной борьбы Греции - наш общий праздник. Символично, что в 2021 году совместный Год истории России и Греции проводится под эгидой президента России и премьер-министра Греции. Программа включает в себя множество инициатив в обеих странах и продлится до лета 2022 года. Недавний поход на острова в Эгейском море копии фрегата императора Петра Великого вызвал большой положительный отклик. Он прошел по маршруту Первой Архипелагской экспедиции русского флота во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов", - сказал дипломат.

Посол выразил убеждение, что совместный Год истории еще больше сблизит две страны. "Мы вспоминаем яркие исторические страницы солидарности наших народов в трудные времена. Мы опираемся на этот прочный фундамент в наших усилиях по укреплению российско-греческого сотрудничества", - заключил Маслов.