МИД РФ заявил, что Москва приветствует успешное проведение президентских выборов в Гамбии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Гамбии, победу на которых одержал действующий глава страны Адама Барроу. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"5 декабря Независимая избирательная комиссия Гамбии обнародовала итоги состоявшихся в стране 4 декабря президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Барроу, набравший более 53% голосов избирателей. Явка превысила 80%, - указали в дипведомстве. - В Москве приветствуют успешное проведение всеобщих выборов в Гамбии и выражают надежду, что гамбийское общество продолжит продвижение по пути стабильного и демократического развития".

Как подчеркнули в ведомстве, наблюдатели от Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств отметили в целом "транспарентный, мирный и свободный характер избирательной кампании и голосования".

В выборах в качестве кандидатов на пост президента участвовали шесть политиков, включая Барроу, который добивался переизбрания на второй срок.

Президентские выборы в Гамбии отличаются особой системой голосования. Пришедшему на участок гражданину, зарегистрированному в списке избирателей, выдается прозрачный стеклянный шарик. Он бросает его в одну из урн, к каждой из которых прикреплена фотография одного из кандидатов. По завершении голосования Независимая избирательная комиссия пересчитывает поданные шарики и объявляет победителя. Последнему необходимо набрать простое большинство. Общее число избирателей достигает 962 тыс.