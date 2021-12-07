Путин 8 декабря проведет в Сочи переговоры с премьером Греции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 8 декабря проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

Как сообщил в понедельник официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, Мицотакис намерен обсудить с Путиным сотрудничество двух стран в сферах энергетики, туризма, культуры и образования, а также региональные и международные события. Иконому отмечал, что это первая встреча Мицотакиса с российским лидером в качестве премьер-министра. Ранее они встречались в Афинах в 2016 году, когда Мицотакис был главой греческой партии "Новая демократия".