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Лавров: Москва серьезно озабочена попытками Киева провоцировать его западных кураторов

По словам министра, Россия изложит США на саммите подходы о необходимости выполнения Украиной "Минска-2"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия всерьез озабочена попытками властей Украины провоцировать их западных кураторов в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Посмотрим, чем закончится разговор [Путина и Байдена], но у нас очень серьезную озабоченность вызывает то, как Киев пытается своих кураторов еще и провоцировать", - сказал он.

По словам Лаврова, Москва на переговорах по видеосвязи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом намерена четко изложить подходы о необходимости выполнения Киевом минских соглашений.

"Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные, черным по белому, обязательства в рамках минского комплекса мер", - сказал он.

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