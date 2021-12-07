Лавров: Москва серьезно озабочена попытками Киева провоцировать его западных кураторов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия всерьез озабочена попытками властей Украины провоцировать их западных кураторов в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Посмотрим, чем закончится разговор [Путина и Байдена], но у нас очень серьезную озабоченность вызывает то, как Киев пытается своих кураторов еще и провоцировать", - сказал он.

По словам Лаврова, Москва на переговорах по видеосвязи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом намерена четко изложить подходы о необходимости выполнения Киевом минских соглашений.

"Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные, черным по белому, обязательства в рамках минского комплекса мер", - сказал он.