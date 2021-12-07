Врио главы Мурманска и четырех депутатов исключили из ЕР за "ущерб интересам партии"

МУРМАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральный совет "Единой России" исключил из партии пятерых депутатов горсовета Мурманска, в том числе и врио главы города, за деструктивные действия, наносящие ущерб политическим интересам партии, а также за их отрицательное влияние на общественно-политическую ситуацию в Мурманске. Об этом сообщили во вторник в региональном отделении "Единой России".

"За совершение деструктивных действий отдельных депутатов города Мурманска, наносящих ущерб политическим интересам партии, а также за их отрицательное влияние на общественно-политическую ситуацию в административном центре исключены из партии депутаты Совета депутатов г. Мурманска: Климова Антонина Леонидовна, Мостовой Леонид Леонидович, Накай Александр Викторович, Прямикова Тамара Ивановна (врио главы г. Мурманска), Ускова Ирина Акиндиновна", - говорится в сообщении.

Какие именно "деструктивные действия" были совершены депутатами, в сообщении не уточняется. Ранее депутаты горсовета Мурманска не смогли избрать главу города, поэтому с конца сентября этот пост временно занимала Тамара Прямикова, которая является также врио председателя городского совета.