Путин предложил Байдену обнулить все ограничения на функционирование дипмиссий

Как сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров во вторник, было "констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии". "Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе "урезанные" диппредставительства обеих стран", - уточнили в пресс-службе.

"Путин подчеркнул, что все это - следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать", - указали в Кремле. "С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", - подчеркивается в сообщении.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.