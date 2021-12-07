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Переговоры Путина и Байдена

Путин и Байден подчеркнули, что жертвы Второй мировой войны не должны быть забыты

Президенты России и США отметили, что союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах во вторник упомянули о сотрудничестве двух стран во время Второй мировой войны и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров.

"Президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
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