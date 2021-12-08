Ушаков: Путин указал Байдену на попытки Украины усилить наступление на русский язык

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание президента США Джо Байдена на попытки украинских властей притеснять русский язык. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге по итогам переговоров.

"Затем [Путин] упомянул и о законопроектах, которые как бы усиливают наступление на русский язык", - сказал Ушаков.

Помощник российского лидера отметил, что затем речь зашла о милитаризации Украины и Путин упомянул рост агрессивных националистических настроений на Украине, которые поддерживаются западными государствами и США.