Комитет Госдумы не поддержал поправку об отмене "муниципального фильтра"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал поправку в законопроект о региональной власти, которая предусматривала отмену "муниципального фильтра" для выдвижения в губернаторы.

В среду комитет продолжил рассматривать поправки, поступившие к проекту закона в ходе его подготовки ко второму чтению. Автором поправки выступила внефракционный депутат Оксана Дмитриева. "Предлагаю убрать из закона пресловутый "муниципальный фильтр" для возможности выдвижения кандидатом в губернаторы и для самовыдвиженцев, и для кандидатов от партий. Последние должны собирать подписи избирателей и только. Мунфильтр должен уйти в прошлое", - написала Дмитриева в своем телеграм-канале.

Всего Дмитриева предложила 13 поправок, комитет поддержал три из них, при этом поправка об отмене фильтра оказалась в числе отклоненных.

Кроме того, комитет отклонил поправку депутата-справоросса Галины Хованской о введении единого порога для сбора подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований в размере 5% от их числа. "Мы в концепцию избирательной системы здесь не вмешиваемся, это не наша история... Мы договорились оставить эти темы в том виде, в котором они есть", - сказал глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, уточнив, что это потребует изменений других законов и нормативных документов.

"Муниципальный фильтр" был установлен законодательством в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы губернаторов. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог "муниципального фильтра" варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.