Володин и глава Национального собрания ЦАР обсудили развитие межпарламентских отношений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Центрально-Африканской Республики Симплис Матье Саранджи в ходе встречи обсудили развитие межпарламентских отношений и сотрудничество двух стран в сфере экономики, культуры, образования, по другим направлениям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента в среду.

"Наши президенты постоянно ведут диалог, это очень важно. Со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств", - приводятся слова Володина в сообщении.

Спикер Госдумы подчеркнул, что от развития диалога парламентариев многое зависит. "Для нас этот вопрос - один из приоритетов в работе Государственной думы. Давайте думать о новых форматах взаимодействия, которые сделают наши отношения более эффективными, динамичными", - предложил он. Володин отметил, что было бы правильно найти форматы взаимодействия ЦАР с деловым сообществом России.

Кроме того, председатель Госдумы напомнил, что в сентябре 2022 года пройдет III международный форум "Развитие парламентаризма", в рамках которого запланировано проведение парламентской конференции "Россия-Африка", и пригласил Симплиса Матье Саранджи принять в нем участие.

"Россия - страна, у которой есть сердце. Только РФ и президент России Владимир Путин выслушали ЦАР в тяжелые для страны моменты", - отметил в свою очередь Симплис Матье Саранджи. Как сообщается, председатель Национального собрания ЦАР выступил за активное развитие взаимодействия государств в экономике, сельском хозяйстве, культуре и образовании. "Нам нужны Россия и российская культура", - подчеркнул он.