Грушко: РФ не обсуждает с Францией и ФРГ присоединение США к "нормандскому формату"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия не обсуждает с Францией и Германией включение США в переговоры "нормандского формата" по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Нет, с Францией и Германией мы работаем в "нормандском формате", который устоялся, и мы из этого исходим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы всегда призывали к тому, что те страны, которые следуют логике минских договоренностей, считают, что им нет альтернативы и что они должны быть выполнены полностью, без каких-либо изъятий, то лучшим вкладом было бы задействование всех инструментов для убеждения и, может быть, даже принуждения Киева свою часть пути пройти", - добавил дипломат.