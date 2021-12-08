В Думу внесли законопроект об увеличении оплаты труда помощников депутатов и сенаторов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов из всех фракций Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, направленный на увеличение на 20% объема месячного фонда оплаты труда помощников депутатов Госдумы и сенаторов. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

В законе о статусе депутатов и сенаторов предлагается прописать, что общий месячный фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов составляет 387 тыс. рублей, а не 300 тысяч рублей, как сейчас.

Как указывают авторы инициативы, в поправках к конституции РФ были закреплены дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усилены возможности парламентского контроля, что расширяет полномочия депутатов Госдумы и сенаторов. "С учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной думы в регионах и повышаются требования к ее качеству", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как указывают авторы инициативы, для осуществления конституционных полномочий депутатам и сенаторам требуются высококвалифицированные помощники. "С учетом того, что депутат Государственной думы, сенатор Российской Федерации может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту (трудовому договору), для обеспечения оплаты труда, соответствующей новым требованиям к работе помощников, законопроектом предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты труда помощников", - отмечается в документе.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Предполагается, что в 2022 году они составят 761,4 млн рублей, в 2023 году - 794,8 млн рублей, а в 2024 году - 822,4 млн рублей. В сопроводительных документах также представлено положительное заключение правительства на законопроект.