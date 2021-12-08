СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что выборы в Ливии пройдут в установленные сроки и приведут к стабилизации в этой стране.

"По Восточному Средиземноморью, включая Ливию, говорили очень подробно. Исходим из того, что запланированные внутриполитические мероприятия, выборы пройдут в ранее согласованные сроки и приведут к стабилизации в этой стране", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Мы в контакте по этому вопросу со всеми заинтересованными лицами, включая ведущие страны Евросоюза, Турецкую Республику. Надеюсь, что и здесь будут найдены решения, которые устроят всех и приведут к долгосрочной стабилизации", - заключил российский лидер.

Он добавил, что в целом они с Мицотакисом подробно обсуждали ситуацию в Эгейском море, в регионе Восточного Средиземноморья. "Исходим из того, что все вопросы, которые там возникают, подчас спорные вопросы, будут решаться в ходе диалога," - подчеркнул Путин. По его мнению, на это же настроена и греческая сторона.

Президент РФ добавил, что уже изложил свою позицию по кипрской проблеме, а что касается других, более мелких вопросов островного характера в указанном регионе, он полагает, что на двусторонней основе "такие проблемы всегда решались до сих пор и можно их решать дальше".