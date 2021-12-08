РФ в ОБСЕ призвала прекратить распространять дезинформацию о планах "вторжения" на Украину

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия не планирует вторгаться на Украину и призывает прекратить распространять дезинформацию на этот счет. Об этом заявил в среду на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Рекомендуем раз и навсегда уяснить: у нас нет планов "вторжения" на Украину. Об этом прекрасно известно в западных столицах, которые умеют анализировать соответствующие разведывательные признаки. Решительно призываем прекратить воинственную кампанию дезинформации, которая ведет к эскалации напряженности. Действия войск Российской Федерации на национальной территории - наше суверенное право", - сказал Гаврилов.

Его заявление прозвучало в рамках последнего в 2021 году обсуждения военно-политических аспектов ситуации на Украине на этом форуме ОБСЕ.

Гаврилов обратил внимание на то, что с конца марта в адрес России на ФСОБ как из "рога изобилия" сыпались голословные обвинения в проведении "необычной военной деятельности" и "готовящейся агрессии" против Украины. Причем обвинения исходили, главным образом, от западных стран, стягивающих к российским границам войска и технику, добавил он. "США и вовсе "обложили" нас со всех сторон своими военными базами", - указал российский дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также подчеркивал, что РФ прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.