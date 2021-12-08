Захарова: проводить "Саммит за демократию" при глубоком расколе в обществе США неуместно

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неуместным проведение Вашингтоном "Саммита за демократию" в условиях, когда США переживают глубокий раскол общества.

Дипломат прокомментировала статью бывшего директора американского Агентства национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ, отставного генерала Майкла Хайдена, в которой он перечисляет проблемы американского общества, связанные с "полицейским произволом, порочностью пенитенциарной системы и несовершенством законодательства, непрозрачностью электорального процесса, нелегальной миграцией и социальным неравенством". "Хайден считает, что корень бед - глубокий раскол в американском обществе. По его оценкам, консенсус между республиканцами и демократами отсутствует по огромному спектру вопросов, от оценки событий американской истории до отношения к политэлитам", - написала Захарова в среду в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что генерал ссылается на актуальные данные исследований американских же аналитических центров и неправительственных организаций. В частности, данные исследования Pew Research Center показали, что 72% опрошенных американцев считают, что, хотя США и были когда-то хорошим примером для подражания, в последнее время это точно не так. При этом 8% полагают, что США и вовсе "светочем" демократии никогда не являлись.

"Если серьезно, то в этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно. Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс - "Саммит за демократию", - подчеркнула она.

"Какими рецептами демократизаторы поделятся на грядущей идеологической сходке, догадаться не сложно. Смешно, что мнение своих же граждан, похоже, их не интересует", - заключила дипломат.

"Саммит за демократию"

Вашингтон намерен провести 9-10 декабря в режиме видеоконференции "Саммит за демократию", на который соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в этом перечне нет КНР и России. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США междусобойчиком и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. По словам министра, "очевидно, что [Вашингтоном] взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества".